معلق رياضي مرشح لتدريب ميلان

أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن مستقبل مدرب ميلان جينارو غاتوزو، بات متعلقا بنتائج المباراتين المقبلتين لـ"الروسونيري" ضد "فروزينوني" و"سبال" في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "Corriere della Sera"، أن فرانشيسكو غويدولين الحاصل على جائزة أفضل مدرب في إيطاليا في موسم 2010/2011، قد يخلف غاتوزو على رأس الإدارة الفنية للنادي "اللومباردي".

وأشرف غويدولين طيلة مسيرته المهنية على تدريب الأندية الإيطالية، وخاض في مناسبتين فقط تجربتين خارج إيطاليا، الأولى كانت مع موناكو الفرنسي في موسم 2005/2006، والثانية مع سوانزي الإنجليزي عام 2016.

واللافت، أن غويدولين (63 عاما)، عمل بشكل أساسي في الدرجات الأدنى من الدوري الإيطالي، وسبق له الفوز مع "باليرمو" بدوري الدرجة الثانية (السيريا ب).

ولا يرتبط غويدولين حاليا بأي عقد مع أي فريق ويعمل كمعلق رياضي.

ويعيش ميلان هذا الموسم حالة من التخبط في سلسلة من النتائج السلبية، وودع الفريق منافسات الدوري الأوروبي بشكل مفاجئ، ويشغل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة بعد انقضاء 17 جولة.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن احتمال تولي المدرب الفرنسي السابق لنادي آرسنال، آرسين فينغر مهمة تدريب ميلان في حال إقالة غاتوزو.

المصدر: matchtv.ru