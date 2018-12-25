لاعب برشلونة: أُصلي من أجل عودة نيمار

كشف لاعب خط وسط فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الدولي البرازيلي الشاب آرثر ميلو، عن رغبته الكبيرة في عودة مواطنه نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفال آرثر ميلو في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أنا شخصيا أصلي من أجل عودة نيمار إلى الفريق، لأنه نجم كبير، كلما كان اللاعبون أقوياء في الفريق، كلما كان ذلك أفضل للفريق. أنا أعمل كثيرا لإقناعه لكي يعود. لكن لنيمار حياته الخاصة. وهو يعرف ماذا يفعل".

وأضاف اللاعب الشاب: "لا أعرف إلى أي مدى تقدمت المفاوضات، وما هو احتمال عودته. إنه صديقي الكبير والمحترف، الذي أكنه له الإعجاب، لذا سأكون سعيدا جدا إذا عاد".

وانتقل نيمار من برشلونة إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان صيف عام 2017، مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حتى الآن، فقد بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

بينما انضم آرثر ميلو (22 عاما) إلى صفوف برشلونة، خلال المركاتو الصيفي 2018، قادما فريق غريميو البرازيلي.

المصدر: "eurosport.ru"