تعرف على تاريخ أبطال آسيا لكرة القدم

توجت ثمانية منتخبات بلقب مسابقة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم عبر التاريخ، حتى الآن، منها ثلاثة منتخبات عربية، وهي السعودية والكويت والعراق.

ويتصدر منتخب اليابان قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بلقب بطل القارة الصفراء عبر التاريخ، برصيد أربعة ألقاب، بينما سيسعى منتخب أستراليا الدفاع عن لقب البطولة في النسخة الـ 17 منها، التي تستضيفها الإمارات في الفترة ما بين (5 يناير و1 فبراير 2019).

ويتقاسم منتخبا السعودية وإيران مركز الوصافة، برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما، ومن ثم كوريا الجنوبية برصيد لقبين.

أما الألقاب الأربعة الأخرى فقد فاز بها كل من منتخبات أستراليا والعراق والكويت، بواقع مرة واحدة، إضافة إلى منتخب إسرائيل، الذي توج بلقب النسخة الثالثة لبطولة القارة الآسيوية عام 1964، قبل أن ينضم إلى الاتحاد الأوروبي للعبة.

وفيما يلي قائمة الفائزين باللقب بطل أمم آسيا عبر التاريخ:

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أستراليا – (2015 - أوزبكستان)

اليابان – (2011 - قطر)

العراق – (2017- إندونيسيا، ماليزيا، فيتنام وتايلاند)

اليابان – (2004 - الصين)

اليابان – (2000- لبنان)

السعودية – (1996 - الإمارات)

اليابان – (1992 - اليابان)

السعودية – (1988 - قطر)

السعودية – (1984 - سنغافورة)

الكويت – (1980 - الكويت)

إيران – (1976 - إيران)

إيران – (1972 - تايلاند)

إيران – (1968 - إيران)

إسرائيل – (1964 - إسرائيل)

كوريا الجنوبية – (1960 - كوريا الجنوبية)

كوريا الجنوبية – (1956 - هونغ كونغ).

المصدر: وكالات