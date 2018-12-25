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غلطة سراي يغازل ريبيري

الرياضة

غلطة سراي يغازل ريبيري
AFP
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كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم الثلاثاء عن رغبة نادي غلطة سراي في التعاقد مع النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن تقارير تركية، أن غلطة سراي التركي يستعد لتقديم عرض إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني في يناير، من أجل التعاقد مع ريبيري البالغ 35 عاما لمدة عام ونصف العام.

وأشارت إلى أن الدولي الفرنسي السابق الذي لعب لغلطة سراي في موسم 2005-2006 لمدة نصف سنة، قد ينتقل إلى تركيا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي، في حال نجاح المفاوضات.

جدير بالذكر أن فرانك ريبيري لعب لنادي بايرن ميونيخ الألماني لمدة 11 عاما ونصف العام، وحصد مع الفريق البافاري العديد من الألقاب.

المصدر: وكالات 

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