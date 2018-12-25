شاهد.. نزال بين لاعب كرة قدم وبطل للفنون القتالية المختلطة

نشر موقع منظمة (UFC) لرياضة الفنون القتالية المختلطة، مقطع فيديو لنزال بين مهاجم فريق زينيت بطرسبورغ ومنتخب روسيا، أرتيوم دزيوبا، ​​ومواطنه المقاتل ألكسندر فولكوف.

وخاض الرياضيان نزالا وديا لرياضة الفنون القتالية المختلطة، وذلك بعد إجراء حصة تدريبية قصيرة.

واقترح فولكوف، المشارك في نزالات منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، على مواطنه دزيوبا خوض هذه التجربة وذلك بعد أن دعاه الأخير إلى حضور مباراة لفريق زينيت بطرسبورغ ضد كوبنهاغن الدنماركي (1-0)، ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

يذكر أن أرتيوم دزيوبا اختير أفضل لاعب كرة قدم في روسيا للعام 2018، وفقا لصحيفة "كرة القدم" الأسبوعية.

المصدر: RT