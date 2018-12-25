عام 2018.. ستة أحداث رياضية بارزة

شهد عام 2018 سلسلة من الأحداث والمحطات الرياضية، من تتويج فرنسا بمونديال روسيا، وإحراز ريال مدريد ثالث ألقابه في أبطال أوروبا، وإنهاء مودريتش هيمنة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية.

فرنسا بطلة العالم

أحرز المنتخب الفرنسي لكرة القدم لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على كرواتيا (4-2) في نهائي مونديال روسيا. وستبقى هذه المباراة النهائية لمونديال روسيا راسخة في أذهان عشاق كرة القدم، كونها هي الأكثر من حيث عدد الأهداف منذ نهائي مونديال إنجلترا 1966.

ثلاثية ريال مدريد في دوري الأبطال

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تغلب ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي (3-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما في كييف في الـ26 من مايو الماضي، ليحتفظ بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثالث تواليا، بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وعزز الريال رقمه القياسي بلقبه الأوروبي الثالث عشر، قبل أن يودع بعد أيام زيدان الذي اختار الرحيل عن النادي، قبل أسابيع من وداع اسم بارز آخر هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل نحو 100 مليون يورو.

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صلاح نجم إنجلترا

حقق المصري محمد صلاح ما لم يكن في الحسبان بعد انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2017. في موسمه الأول مع النادي الإنجليزي، أبدع المهاجم البالغ 26 عاما، وخرق دفاعات الخصوم بالطول وبالعرض، قبل أن يجد في الشباك صديقة وفية حاضنة لكراته.

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وهيمن النجم المصري على الجوائز الفردية في أحد أبرز دوريات كرة القدم العالمية، إذ اختير أفضل لاعب للموسم في الدوري الإنجليزي، وأفضل هداف في "البريمير ليغ" مع 32 هدفا (رقم قياسي لدوري إنجليزي من 38 مرحلة).

مودريتش ينهي هيمنة ميسي ورونالدو

بعد هيمنة البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية على مدار عقد من الزمن، وتتويجهما بعشر كرات ذهبية بواقع خمس كرات لكل واحد منهما (رقم قياسي)، جاء الكرواتي لوكا مودريتش ليكسر سيطرة الثنائي على الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، بفوزه بالكرة الذهبية لعام 2018 للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفضل أدائه الرائع في مونديال روسيا، حيث قاد منتخب بلاده لبلوغ نهائي مونديال 2018، كما ساهم في تتويج فريقه ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

خماسية هاميلتون في الفورمولا واحد

سيطر البريطاني لويس هاميلتون على معظم مراحل بطولة العالم للفورمولا واحد، وفاز بـ 11 سباقا من 21، لينهي الموسم متوجا بلقبه العالمي الخامس، معادلا رقم الأرجنتيني خوان مانويل فانغيو.

عودة دجوكوفيتش إلى الصدارة

AFP

أنهى الصربي نوفاك دجوكوفيتش العام في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بعد إنجاز نوعي في النصف الثاني من الموسم بالتقدم من المركز 22. بدأ اللاعب البالغ 31 عاما السنة بشكل سيء بالخروج من بطولة أستراليا المفتوحة، والغياب لإجراء جراحة طفيفة لمعالجة إصابة في المرفق. عاد الصربي بقوة مذهلة في النصف الثاني من العام، وتوج ببطولتي ويمبلدون الإنجليزية، وفلاشينغ ميدوز الأمريكية.

المصدر: أ ف ب + وكالات