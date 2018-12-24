 
مباشر

بالفيديو.. ردة فعل سيدة إحدى ضحايا العنف المنزلي على هدية قيمة من لاعب

الرياضة

بالفيديو.. ردة فعل سيدة إحدى ضحايا العنف المنزلي على هدية قيمة من لاعب
twitter/BleacherReport
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8l1

قدم مدافع إنديانا بيسرز، فيكتور أولاديبو، الحاصل على جائزة أكثر اللاعبين تطورا بالمستوى في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة خلال عام 2018، سيارة لامرأة عانت من العنف المنزلي.

وتفاجأت رينيتا هيلز، وهي أحدى ضحايا العنف المنزلي، بقرار فيكتور أولاديبو إهداءها السيارة، التي حصل عليها كجائزة لأكثر اللاعبين تطورا بالمستوى في الـ (NBA) خلال عام 2018، وغمرتها الفرحة.

وتعمل رينيتا هيلز في مركز تقديم الدعم لضحايا العنف المنزلي.

وبلغ معدل التسجيل الوسطي للاعب فيكتور أولاديبو، في المباراة الواحدة خلال موسم (2018-2019) 20.2 نقطة، إضافة إلى 5.3 من التمريرات الحاسمة، و 6.4 متابعة.

المصدر: "eurosport.ru"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شوكولاتة "حلال" تثير غضب اليمين الألماني