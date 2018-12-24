بالفيديو.. ردة فعل سيدة إحدى ضحايا العنف المنزلي على هدية قيمة من لاعب

قدم مدافع إنديانا بيسرز، فيكتور أولاديبو، الحاصل على جائزة أكثر اللاعبين تطورا بالمستوى في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة خلال عام 2018، سيارة لامرأة عانت من العنف المنزلي.

وتفاجأت رينيتا هيلز، وهي أحدى ضحايا العنف المنزلي، بقرار فيكتور أولاديبو إهداءها السيارة، التي حصل عليها كجائزة لأكثر اللاعبين تطورا بالمستوى في الـ (NBA) خلال عام 2018، وغمرتها الفرحة.

Victor Oladipo was given a Kia for winning MIP last season. Tonight he surprised Renita, a domestic violence survivor, and gave her the car 🙏



(via @Pacers)pic.twitter.com/3Qr9xE9huQ — Bleacher Report (@BleacherReport) 23 декабря 2018 г.

وتعمل رينيتا هيلز في مركز تقديم الدعم لضحايا العنف المنزلي.

وبلغ معدل التسجيل الوسطي للاعب فيكتور أولاديبو، في المباراة الواحدة خلال موسم (2018-2019) 20.2 نقطة، إضافة إلى 5.3 من التمريرات الحاسمة، و 6.4 متابعة.

المصدر: "eurosport.ru"