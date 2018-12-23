شتانغة يوضح سبب استبعاد الخطيب عن تشكيلة "نسور قاسيون"

أوضح الألماني بيرند شتانغة المديرالفني لمنتخب سوريا سببب استبعاد المخضرم فراس الخطيب من القائمة المشاركة في نهائيات أمم آسيا 2018 التي تستضيفها الإمارات مطلع الشهر القادم.

ويعاني محترف نادي السالمية الكويتي من تمزق في عضلة الساق الخلفية بحجم 1 سم، ما سيمنعه من التدرب لمدة أسبوعين كاملين، قبل أن يعود لتمريناته الخفيفة بعد انقضاء الأسبوعين، أي مع انطلاق مباريات كأس آسيا.

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وأكد شتانغة خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، على هامش الإعلان عن القائمة النهائية لنسور قاسيون، أن الخطيب لاعب كبير، لكن مصلحة الفريق فوق أي لاعب، ما أدى إلى استبعاده من التشكيلة.

وأعلن شتانغة عن القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا لخوض غمار آسيا، وسيلعب المنتخب السوري في النهائيات الآسيوية في المجموعة الثانية، رفقة كل من أستراليا والأردن وفلسطين.

المصدر: وكالات