ميلان يسعى خلف الجزائري براهيمي

أبدت إدارة نادي بورتو البرتغالي رغبتها في تجديد عقد اللاعب الجزائري ياسين براهيمي الذي ينتهي صيف 2019 لكن اسم النجم الجزائري بات مرتبطا بالانتقال لأحد الأندية الإيطالية.

وذكرت تقارير صحفية أن لاتسيو هو الأقرب لضم براهيمي البالغ من العمر 28 عاما قبل أن يدخل أحد عمالقة "الكالتشيو" على خط المفاوضات للظفر بالنجم الجزائري .

وأفاد موقع "lebuteur" أن نادي ميلان يسعى لجلب براهيمي إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بعد أن قضى 4 مواسم ونصف مع بورتو.

وقد تكون إدارة نادي بورتو مستعدة للتخلي عن براهيمي في فترة الانتقالات الشتوية للحصول على مبلغ مالي من بيع اللاعب بدلا من رحيله مجانا مع انتهاء عقده هذا الموسم.

وبعد فشل إدارة ميلان في إعادة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي فضل البقاء في الولايات المتحدة يبحث النادي عن خيارات قوية في خط الوسط والهجوم وبجانب براهيمي سيكون النجم الإسباني سيسك فابريغاس محط أنظار النادي في فترة الانتقالات الشتوي.

وخاض براهيمي 13 مباراة مع فريق بورتو هذا الموسم وسجل 3 أهداف.

المصدر: lebuteur.com