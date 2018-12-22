وفاة رئيس نادي الفيصلي الأردني

توفي رئيس نادي الفيصلي الأردني الشيخ سلطان ماجد باشا العدوان، في أحد المستشفيات في العاصمة الأردنية عمان.

ونعى الفيصلي رئيسه عبر موقع النادي الرسمي:

تنعى أسرة النادي #الفيصلي إدارة واجهزه فنيه وإدارية ولاعبين وجماهير بمزيد من الحزن والأسى إلى الوطن وفاة سيد الرجال المغفور له بإذن الله تعالى معالي الشيخ سلطان ماجد باشا العدوان رئيس النادي الفيصلي الذي إنتقل إلى رحمته تعالى فجر اليوم السبت.



انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/ZxfkG1ZSRX — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) December 22, 2018

وترأس العدوان نادي الفيصلي منذ 3 عقود، واستلم مهامه عام 1988، وظل محافظا على موقعه حتى رحيله، باستثناء بضع سنوات ترأس خلالها النادي نجله بكر، إذ كان الراحل حينها رئيسا فخريا للنادي.

كما ترأس العدوان الاتحاد الأردني لكرة القدم بين عامي 1970 و1979.

المصدر: وكالات