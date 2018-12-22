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وفاة رئيس نادي الفيصلي الأردني

الرياضة

وفاة رئيس نادي الفيصلي الأردني
RT
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توفي رئيس نادي الفيصلي الأردني الشيخ سلطان ماجد باشا العدوان، في أحد المستشفيات في العاصمة الأردنية عمان.

ونعى الفيصلي رئيسه عبر موقع النادي الرسمي:

وترأس العدوان نادي الفيصلي منذ 3 عقود، واستلم مهامه عام 1988، وظل محافظا على موقعه حتى رحيله، باستثناء بضع سنوات ترأس خلالها النادي نجله بكر، إذ كان الراحل حينها رئيسا فخريا للنادي.

كما ترأس العدوان الاتحاد الأردني لكرة القدم بين عامي 1970 و1979.

المصدر: وكالات

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