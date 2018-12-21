نيس الفرنسي يطوي صفحة بالوتيلي المشاغب

اعتبر باتريك فييرا مدرب فريق نيس الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة أن التعاون مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي المثير للجدل نتيجته الفشل.

وقال فييرا في تصريحات نشرتها صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية: "بصراحة تامة ماريو يحتاج دون أدنى شك إلى تحد جديد". مضيفا: "لا يزال مرتبطا بعقد لذا هذه ليست النهاية لكن يجب أن نصل إلى حل". وأكد أن مسؤولي النادي سيبحثون الأمر مع وكيل أعمال بالوتيلي البالغ من العمر 28 عاما والذي ينتهي عقده أواخر يونيو 2019، وبات عمليا ضمن خيارات الرحيل عن النادي وسط تقارير صحفية ترجح عودته إلى إيطاليا.

وبعد موسمين جيدين سجل فيهما 42 هدفا تحت إشراف المدرب السويسري لوسيان فافر المنتقل إلى بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني هذا الموسم، لم يسجل "سوبر ماريو" أي هدف لنيس في الموسم الحالي حتى الآن.

وردا على سؤال حول ما إذا كان التعاون بين بالوتيلي وفييرا زميله السابق في إنتر ميلان قد وصل إلى مرحلة الفشل أجاب المدرب الفرنسي: "نعم، يمكن قول ذلك. من البداية، كان من الصعب التعامل مع اللاعب صعب المراس، لاسيما بعد تأخره في الالتحاق بالفريق بعد الإجازة الصيفية، وزيادة وزنه بشكل ملحوظ".

ولعب بالوتيلي لعدة أندية إيطالية أبرزها ميلان وإنتر، كما ارتدى قميص مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين لينتقل إلى نيس في صيف عام 2016.

المصدر: AFP