بالفيديو.. البرازيلي نيمار بتسريحة مثيرة

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بتسريحة شعر مثيرة وجديدة بمناسبة انتهاء 2018.

ونشر نيمار على إنستغرام صورة له بالمظهر الجديد والذي يظهر به للمرة الأولى بخصل شعر شقراء وطويلة.

New post (PSG star Neymar swaps 'spaghetti head' for dreadlocks in new look) has been published on sportr7ty - https://t.co/AuTOxYvdR2pic.twitter.com/ij3byIZAVh — spoort (@spoortr7ty) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

وذكر موقع "سبورت" الفرنسي أن نيمار استغل عودته إلى البرازيل وعدم المشاركة في لقاء نانت لقص شعره بطريقة مثيرة.

ويغيب نيمار عن آخر مباريات باريس سان جيرمان في عام 2018، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الضامة.

المصدر:توتير @neymarjr‏