البرازيل والأرجنتين والأوروغواي تترأس مجموعات كوبا أمريكا 2019

ستترأس كل من البرازيل والأرجنتين والأوروغواي المجموعات الثلاث لبطولة كوبا أمريكا 2019، وفقا للتصنيف الذي نشره الاتحاد الدول لكرة القدم "فيفا" أمس الخميس.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" سابقا في نوفمبر الماضي أن يأتي تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة وفقا لآخر تصنيف صادر عن "الفيفا".

كما تم اختيار المنتخبات الـ9 الأخرى المشاركة في البطولة وفقا للمراكز التي احتلتها بتصنيف "الفيفا"، حيث جاءت في التصنيف الأول البرازيل صاحبة المركز الثالث والتي ستأتي على رأس المجموعة أيضا بصفتها البلد المضيف للبطولة أما باقي المنتخبات فكان تصنيفها كالآتي:

التصنيف الأول: البرازيل (3) وأوروغواي (7) والأرجنتين (11)

التصنيف الثاني: كولومبيا (12) وتشيلي (13) وبيرو (20)

التصنيف الثالث: فنزويلا (31) وباراغواي (32) واليابان (50)

التصنيف الرابع: الإكوادور (57) وبوليفيا (59) وقطر (93)

وستقام بطولة كوبا أمريكا 2019 في الفترة بين 14 يونيو و7 يوليو على 6 ملاعب برازيلية، بعد 30 عاما على إقامتها في بلاد السامبا.

¡Estamos más cerca de una nueva edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo y la oportunidad de vivir la pasión, la magia y la rica historia del fútbol sudamericano!#CopaAmericapic.twitter.com/871osvSZWe — Copa América (@CopaAmerica) ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨

ويستضيف ملعب مورومبي المباراة الافتتاحية والتي ستكون البرازيل طرفا فيها بصفتها منظم البطولة، فيما ستقام المباراة النهائية على ملعب ماراكانا.

يذكر أن "كونميبول" دعا منتخبي اليابان وقطر للمشاركة في هذه البطولة.

المصدر: conmebol.com