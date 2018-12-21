رسميا.. برشلونة يحل أزمة الدفاع بضم موريو

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا عن التعاقد مع جيسون موريو مدافع نادي فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية قد أكدت أمس الخميس، إتمام الاتفاق المبدئي وخضوع اللاعب الكولومبي للكشف الطبي حيث تمكن المدافع البالغ 26 عاما من اجتياز الاختبارات الطبية تمهيدا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وذكرت إذاعة "آر إيه سي وان" أن إدارة النادي الكتالوني اتفقت على الدخول في مفاوضات مع نظيرتها في نادي فالنسيا للاستعانة بخدمات مدافع الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل مليوني يورو مع وجود بند يتيح للنادي الكتالوني شراء اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته بـ25 مليون يورو.

⚽️ #EnjoyMurillo

El primer día de Murillo en Barcelona

🔵🔴 pic.twitter.com/pWpstv29oY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨

ويعاني برشلونة من أزمة في قلب الدفاع بعد الإصابات الكثيرة التي لحقت بالفرنسي صامويل أومتيتي ثم البلجيكي توماس فيرمايلين ليبقى الاعتماد على الثنائي جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه.

يذكر أن موريو انتقل إلى نادي فالنسيا في الموسم الماضي قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة وكان في عقده بند ينص على أحقية فالنسيا في شرائه بعد انتهاء مدة إعارته وقام بتفعيل هذا البند ودفعت إدارة "الخفافيش" 12 مليون يورو للحصول على خدماته.

المصدر: وكالات