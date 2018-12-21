رسميا.. برشلونة يحل أزمة الدفاع بضم موريو
أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا عن التعاقد مع جيسون موريو مدافع نادي فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية قد أكدت أمس الخميس، إتمام الاتفاق المبدئي وخضوع اللاعب الكولومبي للكشف الطبي حيث تمكن المدافع البالغ 26 عاما من اجتياز الاختبارات الطبية تمهيدا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.
📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨
💪 @JeisonMurillo19
🔵🔴 #EnjoyMurillopic.twitter.com/Z5w2XM9cMx
وذكرت إذاعة "آر إيه سي وان" أن إدارة النادي الكتالوني اتفقت على الدخول في مفاوضات مع نظيرتها في نادي فالنسيا للاستعانة بخدمات مدافع الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل مليوني يورو مع وجود بند يتيح للنادي الكتالوني شراء اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته بـ25 مليون يورو.
⚽️ #EnjoyMurillo— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨
El primer día de Murillo en Barcelona
🔵🔴 pic.twitter.com/pWpstv29oY
ويعاني برشلونة من أزمة في قلب الدفاع بعد الإصابات الكثيرة التي لحقت بالفرنسي صامويل أومتيتي ثم البلجيكي توماس فيرمايلين ليبقى الاعتماد على الثنائي جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه.
يذكر أن موريو انتقل إلى نادي فالنسيا في الموسم الماضي قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة وكان في عقده بند ينص على أحقية فالنسيا في شرائه بعد انتهاء مدة إعارته وقام بتفعيل هذا البند ودفعت إدارة "الخفافيش" 12 مليون يورو للحصول على خدماته.
المصدر: وكالات