مدافع فالنسيا على أعتاب برشلونة

ذكرت صحيفة إسبانية أن خيسون موريو مدافع فالنسيا بات على أعتاب الانتقال على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر إلى برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقالت صحيفة "آس" اليوم الخميس، إن برشلونة سيدفع مليوني يورو (2.29 مليون دولار) لضم موريو على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح بضم اللاعب بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو في يونيو المقبل.

ويعاني برشلونة من نقص في الخط الخلفي بعد إصابة صامويل أومتيتي مدافع فرنسا وحاجته إلى علاج في الركبة بينما سيغيب توماس فرمايلين، المبتلى بالإصابات، لمدة شهر واحد على الأقل بسبب إصابة في الساق.

وانتقل موريو (26 عاما) من كولومبيا إلى إيطاليا وعمره 18 عاما للعب في صفوف أودينيزي قبل أن يعزز صفوف غرناطة الإسباني، ثم إنتر ميلان الإيطالي.

والتحق موريو بفالنسيا على سبيل الإعارة في 2017 قبل أن ينضم بشكل نهائي في آب مقابل حوالي 12 مليون يورو لكنه خاض ثلاث مباريات في كل المسابقات هذا الموسم.

وشارك المدافع في 27 مباراة مع كولومبيا لكنه لم ينضم لتشكيلة بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

المصدر: رويترز