البطل حبيب يهاجم أحد الصحفيين بسبب سؤال

غضب المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة "UFC"، من أحد الصحفيين وهاجمه بسبب سؤال لم يرق للبطل الروسي الإجابة عنه.

وعند سؤال الصحفي وهو من وكالة "Ura" لحبيب المولود في جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة عن سبب عدم رفعه للعلم الروسي عند دخوله حلبات القتال، أجاب حبيب قائلا: "دائما عندما أخرج إلى الحلبات يكون العلم الروسي في الأعلى (الشاشات).. الكل في أمريكا يلقبني بالروسي وخصوصا من لا يعرف داغستان والشيشان والقوقاز، وجميع المقاتلين حول العالم عندما يتحدثون عني يقولون: الروسي".

وتابع حبيب بلهجة غاضبة موجها كلامه للصحفي: "إذا كان لديك أسئلة رياضية تفضل... لا تقحمني في السياسة.. ولا تسألني مرة أخرى أسئلة سخيفة كهذه".

Хабиб Нурмагомедов призвал не разделять русских и кавказцев



🙏 Правильные слова: https://t.co/qnhRmM2bgipic.twitter.com/iF7vs2e9wZ — Чемпионат (@championat) December 19, 2018

إقرأ المزيد

المصدر: championat