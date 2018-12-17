توخل يعلن تفاصيل إصابة نيمار ومدة غيابه

صرح الألماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان أن النجم البرازيلي نيمار أجرى فحوصا في المستشفى ولن يشارك الثلاثاء ضد أورليان (درجة ثانية) في ثمن نهائي كأس الرابطة الفرنسية.

وأوضح توخل أن نتائج الفحوص "جيدة" لكن نيمار "ليس جاهزا بنسبة 100%".

وكان النجم البرازيلي أصيب في العضلات الضامة مطلع الشهر الحالي في المباراة ضد بوردو ضمن الدور المحلي.

وأضاف المدرب الألماني الذي يشرف على فريق العاصمة الفرنسي منذ مطلع الموسم الحالي خلفا للإسباني أوناي إيمري، "لقد شارك في تدريب الأحد، لكن ليس بالكثافة الطبيعية، لذلك لا يستطيع اللعب الثلاثاء في أورليان".

وختم "الأمر ذاته ينطبق على لاسانا ديارا المصاب في ركبته، لكن اللاعبين الآخرين يستطيعون اللعب".

المصدر: أ ف ب