مخدرات "رونالدو" في قبضة الشرطة

ألقت شرطة مدينة مارسيليا الفرنسية القبض على تاجر مخدرات في المدينة، وبحوزته 5 أكياس من المخدرات مرفقة بصورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

واحتوى كل كيس من الأكياس الخمسة على 517 غراما من الحشيش، بالإضافة لصورة رونالدو بقميص السيدة العجوز.

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ويلجأ تجار المخدرات إلى حيل مختلفة من أجل تهريب وتمرير الممنوعات، وقد يكون ذكاؤهم أسعفهم باستخدام صورة رونالدو كإشارة إلى الجودة العالية للحشيش.

المصدر: sport-express.ru