مخدرات "رونالدو" في قبضة الشرطة
Reuters Massimo Pinca
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7gd
ألقت شرطة مدينة مارسيليا الفرنسية القبض على تاجر مخدرات في المدينة، وبحوزته 5 أكياس من المخدرات مرفقة بصورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.
واحتوى كل كيس من الأكياس الخمسة على 517 غراما من الحشيش، بالإضافة لصورة رونالدو بقميص السيدة العجوز.
В Марселе изъяли полкило конопли. С Роналдуhttps://t.co/AlraRgI1I3pic.twitter.com/yrKkJTyYiw— Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 17, 2018
ويلجأ تجار المخدرات إلى حيل مختلفة من أجل تهريب وتمرير الممنوعات، وقد يكون ذكاؤهم أسعفهم باستخدام صورة رونالدو كإشارة إلى الجودة العالية للحشيش.
المصدر: sport-express.ru
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)