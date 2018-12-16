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السومة: لا وجود لأي مشكلة بيني وبين المحياني

الرياضة

السومة: لا وجود لأي مشكلة بيني وبين المحياني
twitter.com/alahli_fc
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نفى مهاجم نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، السوري عمر السومة وجود خلافات بينه وبين إدارة الفريق، وذلك بعد ساعات من خسارة فريقه على أرضه أمام الشباب، في الدوري المحلي للمحترفين.

وكتب السومة، هداف الدوري السعودي 3 مرات، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا توجد مشاكل بيني وبين موسى المحياني، وهذا الرجل يظلم كثيرا، وأمر استبعادي عن مواجهة الشباب لم يكن إداريا، وأتمنى من الجميع دعم الفريق في المباراة القادمة وعدم الالتفات إلى الشائعات".

وقالت أنباء صحفية إن غياب المهاجم يعود إلى تعرضه لشد عضلي قبل بداية المباراة أمام الشباب، والتي خسرها فريقه بهدف وحيد.

ويشغل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر.

المصدر: وكالات 

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