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اقتراب الدراويش من ثمن نهائي دوري الأبطال

الرياضة

اقتراب الدراويش من ثمن نهائي دوري الأبطال
RT
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وضع نادي الإسماعيلي المصري قدمه في دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، إثر فوزه على فريق كوتون سبورت الكاميروني (2-0)، اليوم الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.

وأحرز هدفي الفريق المصري كل من، باهر المحمدي، وكريم بامبو، في الدقيقتين (45 و59)، على الترتيب، في استاد الإسماعيلية.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل، على ملعب أحمدو أهيدجو، في مدينة ياوندي الكاميرونية.

المصدر: وكالات

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