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أبطال إفريقيا.. الوداد المغربي يفوز بثنائية في بداية حملته لاستعادة اللقب

الرياضة

أبطال إفريقيا.. الوداد المغربي يفوز بثنائية في بداية حملته لاستعادة اللقب
Reuters Youssef Boudlal
أبطال إفريقيا.. الوداد المغربي يفوز بثنائية في بداية حملته لاستعادة اللقب
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تغلب نادي الوداد المغربي على ضيفه "غراف دي داكار" السنغالي بهدفين دون رد، في مباراة جمعت الفريقين أمس، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي "الفريق الأحمر" كل من الليبيري ويليام جيبور، ومحمد الناهيري، في الدقيقتين (18 و87).

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب، السبت المقبل في السنغال.

ويتطلع الوداد لاستعادة اللقب الذي توج به في العام 2017، بعدما فشل في الموسم الماضي في الحفاظ على كأس الأندية الأغلى على مستوى القارة السمراء، والتي فاز بها الترجي التونسي.

المصدر: RT

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