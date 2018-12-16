المصري الشحات يثير حفيظة لاعبي الترجي بإشارة مستفزة (فيديو)

استفز الدولي المصري حسين الشحات، المحترف في صفوف العين الإماراتي، لاعبي الترجي التونسي خلال مباراة الفريقين أمس في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم الفريق الإماراتي بثلاثية نظيفة، نشبت مشادة بعد صراع على الكرة، بين الشحات وأيمن محمد، الظهير الأيسر للترجي، ليقوم الدولي المصري باستفزاز نظيره التونسي بالإشارة بأصابعه لنتيجة المباراة، وهو ما أثار حفيظة بقية لاعبي الفريق التونسي، وكادت الأمور تتطور إلى الأسوأ لولا تدخل الحكم لفض الاشتباك.

وانتهت المباراة بفوز العين بثلاثية نظيفة، سجل منها الشحات هدفا، واختير كأفضل لاعب في المباراة.

وسيواجه العين في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل، نادي ريفر بلايت الأرجنتيني، فيما سيلعب الترجي أمام ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي في نفس الموعد لتحديد صاحب المركز الخامس في البطولة.

المصدر: تويتر