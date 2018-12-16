بالصور.. قطر تكشف عن أكبر ملاعبها "ملعب لوسيل"

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية عن تصميم ملعب لوسيل المضيف للمباراتين الافتتاحية والختامية لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وتبلغ سعة الملعب، بحسب اللجنة، 80 ألف متفرج، وهو الأكبر بين الملاعب التي من المقرر أن تستضيف النهائيات. وإضافة إلى مباراتي الافتتاح والنهائي، سيستضيف الملعب مباريات عدة خلال البطولة.

وكشف النقاب عن التصميم في حفل كبير أقيم في مارينا لوسيل، بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وشخصيات سياسية منها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وتتوقع اللجنة العليا الانتهاء من أعمال بناء الملعب عام 2020، ويجري تنفيذه من قبل تحالف يضم شركة "أتش بي كيه القطرية" وشركة سكك الحديد الصينية.

واستمد الملعب هذه تسميته من مدينة "لوسيل" الحديثة التي يتم تشييدها حالياً شمال مدينة الدوحة وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات.

و"لوسيل" هو اسم لأحد أنواع الزهور النادرة التي تنمو في أرض قطر.

HH the Amir patronized the ceremony of revealing the design for Lusail Stadium, the venue at which the opening and final games of the 2022 FIFA World Cup Qatar will take place. pic.twitter.com/E9WYYZhk0M — Qatar News Agency (@QNAEnglish) 15 décembre 2018

OFFICIAL: @roadto2022 reveal the design for Lusail Stadium, the venue for the opening game and the final of the 2022 FIFA World Cup in #Qatar 🇶🇦 pic.twitter.com/FjfNtRFhOI — Ahdaaf (@ahdaafme) 15 décembre 2018

المصدر: وكالات