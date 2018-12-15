RT تدعوكم لاختيار أبرز حدث رياضي للعام 2018!
ترغب قناة RT في استقراء آراء قرائها ومتابعيها عن الحصاد الرياضي للعام 2018، من خلال استطلاع حول أبرز حدث رياضي للعام 2018.
أبرز الأحداث الرياضية في العالم للعام 2018؟
تنظيم روسيا لأول مرة في تاريخها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018
تتويج منتخب فرنسا بلقب بطل مونديال روسيا 2018
فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي
فوز أتلتيكو مدريد بلقب بطل الدوري الأوروبي
إحراز ريفير بليت الأرجنتيني كأس الليبرتادوريس على حساب مواطنه بوكا جونيور.
تتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم
فوز الرجاء البيضاوي المغربي بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
وتدعو قناة RT جميع عشاق الرياضة إلى المشاركة في هذا الاستطلاع، من سلسلة لاستطلاعات الرأي تدخل ضمن حصاد العام 2018، التي أعدت بطريقة سهلة تتيح عددا كبيرا من الاختيارات، وستظل متاحة لتسجيل وجهة نظر من يودون المشاركة حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وستنشر قناة RT نتائج الاستطلاع مباشرة بحلول العام المقبل 2019.
المصدر: RT