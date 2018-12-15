 
مباشر

RT تدعوكم لاختيار أبرز حدث رياضي للعام 2018!

الرياضة

RT تدعوكم لاختيار أبرز حدث رياضي للعام 2018!
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l76r

ترغب قناة RT في استقراء آراء قرائها ومتابعيها عن الحصاد الرياضي للعام 2018، من خلال استطلاع حول أبرز حدث رياضي للعام 2018.

إقرأ المزيد
RT تدعوكم لاختيار الشخصية والحدث الأبرز في عالم الرياضة للعام 2018! RT تدعوكم لاختيار الشخصية والحدث الأبرز في عالم الرياضة للعام 2018!  

أبرز الأحداث الرياضية في العالم للعام 2018؟

تنظيم روسيا لأول مرة في تاريخها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018

تتويج منتخب فرنسا بلقب بطل مونديال روسيا 2018

فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي   

فوز أتلتيكو مدريد بلقب بطل الدوري الأوروبي

إحراز ريفير بليت الأرجنتيني كأس الليبرتادوريس على حساب مواطنه بوكا جونيور.

إقرأ المزيد
RT تدعوكم لاختيار أبرز شخصية رياضية عربية للعام 2018!

تتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم  

فوز الرجاء البيضاوي المغربي بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وتدعو قناة RT جميع عشاق الرياضة إلى المشاركة في هذا الاستطلاع، من سلسلة لاستطلاعات الرأي تدخل ضمن حصاد العام 2018، التي أعدت بطريقة سهلة تتيح عددا كبيرا من الاختيارات، وستظل متاحة لتسجيل وجهة نظر من يودون المشاركة حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وستنشر قناة RT نتائج الاستطلاع مباشرة بحلول العام المقبل 2019.

إقرأ المزيد
RT تدعوكم لاختيار أبرز شخصية رياضية عالمية للعام 2018!  

 المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. كاميرات المراقبة رصدتهم وفضحتهم حينما ظنوا ألا أحد رآهم!