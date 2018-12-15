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فوز ثمين لخيتافي على سوسييداد في "الليغا"

الرياضة

فوز ثمين لخيتافي على سوسييداد في
СИЛА/vk.com
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حقق نادي خيتافي فوزا صعبا وثمينا على ضيفه ريال سوسييداد بهدف دون رد، في مباراة أقيمت اليوم لحساب الأسبوع الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه المخضرم خورخي مولينا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثالثة.

ورفع خيتافي رصيده بهذه النتيجة إلى 24 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس مؤقتا في جدول ترتيب "الليغا"، بينما تجمد رصيد سوسييداد عند 19 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: وكالات

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