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تشيلسي يربط ألونسو بعقد جديد لغاية 2023

الرياضة

تشيلسي يربط ألونسو بعقد جديد لغاية 2023
Globallookpress Robert Smith
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن مدافعه الإسباني ماركوس ألونسو وقع على عقد جديد لمدة خمس سنوات سيبقيه في "ستامفورد بريدج" لغاية عام 2023.

ورسخ ألونسو، الذي انضم لتشيلسي من فيورنتينا في أغسطس 2016، مكانته في مركز الظهير الجناح بالناحية اليسرى من الملعب في فترة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي وساعد البلوز على الفوز بلقب الدوري في أول مواسمه.

وأكمل ألونسو، البالغ 27 عاما، فترة تحول ناجحة لشغل مركز الظهير الأيسر منذ تولي ماوريتسيو ساري المسؤولية في بداية الموسم الحالي.

وقال ألونسو في بيان بعد توقيع العقد الجديد: "أنا سعيد للبقاء هنا لفترة أطول وأن أواصل اللعب مع أحد أفضل الفرق في العالم".

وأضاف: "مررت بموسمين جيدين للغاية هنا، وأتطلع للمزيد".

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وسجل ألونسو، الذي خاض ثلاث مباريات دولية مع منتخب إسبانيا، 15 هدفا في 92 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات.

المصدر: رويترز

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