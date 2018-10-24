تشيلسي يربط ألونسو بعقد جديد لغاية 2023

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن مدافعه الإسباني ماركوس ألونسو وقع على عقد جديد لمدة خمس سنوات سيبقيه في "ستامفورد بريدج" لغاية عام 2023.

✍️ @marcosalonso03 has committed his long-term future to the Blues! https://t.co/11p5yOSuYy — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 24, 2018

ورسخ ألونسو، الذي انضم لتشيلسي من فيورنتينا في أغسطس 2016، مكانته في مركز الظهير الجناح بالناحية اليسرى من الملعب في فترة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي وساعد البلوز على الفوز بلقب الدوري في أول مواسمه.

Five more years. 🙌



Congratulations on the new contract, @marcosalonso03! 👊 pic.twitter.com/dhtn4fRqDY — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 24, 2018

وأكمل ألونسو، البالغ 27 عاما، فترة تحول ناجحة لشغل مركز الظهير الأيسر منذ تولي ماوريتسيو ساري المسؤولية في بداية الموسم الحالي.

وقال ألونسو في بيان بعد توقيع العقد الجديد: "أنا سعيد للبقاء هنا لفترة أطول وأن أواصل اللعب مع أحد أفضل الفرق في العالم".

وأضاف: "مررت بموسمين جيدين للغاية هنا، وأتطلع للمزيد".

You’ll enjoy this! 👇👌



Watch @cesc4official turn interviewer as he puts the questions to @marcosalonso03, only on the Chelsea app!



📲 https://t.co/zhGX5RrZrEpic.twitter.com/mIohfrxQEO — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 24, 2018

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وسجل ألونسو، الذي خاض ثلاث مباريات دولية مع منتخب إسبانيا، 15 هدفا في 92 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات.

المصدر: رويترز