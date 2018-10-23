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الأهلي المصري يضرب موعدا مع الترجي التونسي في نهائي "أبطال أفريقيا"

الرياضة

الأهلي المصري يضرب موعدا مع الترجي التونسي في نهائي
RT
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تأهل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم خسارته خارج ملعبه من وفاق سطيف الجزائري 1-2 في إياب الدور نصف النهائي الثلاثاء على ملعب " 8 ماي 1945".

ويدين الأهلي في تأهله إلى نجمه وليد سليمان الذي أحرز الهدف الوحيد في (د.61)، فيما سجل هدفي سطيف محمد بكير في (د.67) وحسام غشة في (د.72).

وضرب الأهلي موعدا مع الترجي التونسي الذي تأهل بدوره إلى النهائي عقب تخطيه عقبة بريميرو أوغوستو الأنغولي.

المصدر: وكالات
 

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