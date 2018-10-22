مورينيو يكشف حقيقة تدريب ريال مدريد

نفى البرتغالي جوزيه مورينيو الاثنين تكهنات بشأن عودته لتدريب ريال مدريد قائلا إنه يرغب في البقاء مدربا لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي حتى بعد انتهاء عقده الحالي.

ويتعرض جولين لوبيتيغي مدرب ريال مدريد لضغوط بعد سلسلة نتائج سيئة تركت بطل أوروبا في المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن مورينيو مرشح لشغل هذا المنصب إذا أقيل لوبيتيغي.

وينتهي عقد مورينيو مع مانشستر يونايتد في 2020 ويملك النادي خيار التمديد لمدة عام إضافي. لكن المدرب البرتغالي يتعرض هو الآخر لضغوط مع يونايتد الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسع مراحل.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء "مستقبلي هنا في مانشستر يونايتد. أنا مرتبط بعقد وحتى آخر يوم في هذا العقد لن أفكر إلا في مانشستر يونايتد. "أود البقاء أيضا حتى بعد نهاية العقد".

وأكد مورينيو أيضا أن يونايتد سيخوض المباراة على ملعب أولد ترافورد بدون ستة من لاعبيه في ظل غياب أليكسيس سانشيز ومروان فيلاني وجيسي لينغارد وديوغو دالوت وسكوت مكتوميناي وفيل جونز.

وأوضح مورينيو "اللاعبون الموجودون (في التدريب) هم المتاحون، لا يوجد ما نخفيه. أليكسيس لن يشارك".

المصدر: رويترز