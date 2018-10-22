قبيل موقعة "الأولد ترافورد".. رونالدو يصر على أنه "مثال" في أرض الملعب وخارجه

شدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، اليوم الاثنين، على أنه "مثال" في سلوكه داخل وخارج الملعب.

وقال رونالدو في مؤتمر صحافي عشية حلول فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي ضيفا على فريقه السابق مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم "أعرف أنني مثال، 100%، على أرضية الملعب وخارج أرضية الملعب".

ووجد رونالدو (33 سنة) نفسه في الأسابيع الأخيرة أمام إعادة فتح تحقيق في لاس فيغاس في التهم التي رفعتها كاثرين مايورغا (34 عاما)، التي تدعي تعرضها للاغتصاب من قبله في 13 يونيو 2009.

ونفى رونالدو سابقا بشدة التهم الموجهة إليه وحظي بدعم ناديه.

وفي المؤتمر الصحافي اليوم، قال اللاعب "أنا مبتسم دائما. أنا سعيد. وأنا ممتن باللعب في ناد رائع ولدي أسرة رائعة ولدي أربعة أطفال وأنا بصحة جيدة (...) لدي كل شيء. أما الباقي، فهو لا يعنيني".

أضاف "أنا في حالة جيدة جدا جدا".

ولم يؤثر هذا الاتهام حتى الآن على مستوى رونالدو في الملعب بالنسبة لناديه الجديد الذي انضم إليه هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو. وسجل رونالدو خمسة أهداف في مبارياته الست الأخيرة في الدوري الإيطالي، لكنه لم يفتتح حتى الآن غلته في دوري الأبطال، والتي خاض فيها 30 دقيقة فقط هذا الموسم في الجولة الأولى أمام فالنسيا الإسباني، قبل أن يطرد ويغيب عن الجولة الثانية.

وأردف رونالدو قائلا "لن أكذب في هذا الموقف"، مضيفا "المحامون الذين وكلتهم للدفاع عني واثقون وبطبيعة الحال أنا أيضا"، موضحا "أهم شيء هو أنني أستمتع بكرة القدم، أستمتع بحياتي. الباقي، لدي أناس يعتنون بحياتي. بالطبع، الحقيقة تأتي دائماً في المركز الأول. لذلك، أنا جيد".

وتطرق رونالدو لعودته الى ملعب أولد ترافورد حيث برز على الساحة العالمية بين العامين 2003 و2009، قبل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني. وأحرز رونالدو مع "الشياطين الحمر" ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول لقب شخصي له في دوري الأبطال (2008).

وقال رونالدو "العودة إلى مانشستر تحمل معها عاطفة هائلة. عندما تابعت سحب القرعة، تذكرت التاريخ الذي صنعته هنا".

أضاف "أحرزت كل الألقاب هنا (...) تذكرت المشجعين، وتذكرت أحد الأشخاص الذين ساعدوني الى أقصى حد (المدرب السابق) السير أليكس فيرغوسون".

المصدر: أ ف ب