لاتسيو يقهر بارما في عقر داره

تغلب نادي لاتسيو على مضيفه بارما، بهدفين دون رد، في مباراة جرت أطوارها اليوم على ملعب "إينيو تارديني"، لحساب الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".

ووضع المهاجم الدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي، نسور لاتسيو في المقدمة، بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء، في الدقيقة (81)، قبل أن يطلق خواكين كوريا رصاصة الرحمة على آمال بارما في التعادل، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع لاتسيو رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة، ليرتقي

إلى المركز الثالث مؤقتا في جدول ترتيب "الكالتشيو"، في انتظار خوض إنتر (الرابع 16 نقطة)، مواجهته الليلة، أمام جاره وغريمه ميلان، في "ديربي الغضب".

في المقابل تجمد رصيد بارما عند 13 نقطة، ولم يتزحزح من المركز العاشر.

المصدر:silatv.ru