الروسي خاتشانوف يعانق كأس الكرملين

توج اللاعب الروسي كارين خاتشانوف بلقب بطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 850 ألف دولار، على حساب منافسه الفرنسي أدريان مانارينو.

وتمكن خاتشانوف من الفوز على منافسه الفرنسي، بسهولة بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-2) و(6-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت 54 دقيقة فقط.

وأحرز كارين خاتشانوف، البالغ من العمر 22 عاما، بذلك اللقب الثالث له في منافسات الفردي خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

المصدر: RT