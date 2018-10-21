دينامو موسكو يضمد جراحه على حساب متصدر الدوري (فيديو)

استعاد فريق دينامو موسكو ذاكرة الانتصارات، على حساب ضيفه زينيت بطرسبورغ متصدر الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بفوزه عليه بهدف وحيد، اليوم الأحد، وذلك في الجولة الـ 11 للدوري.

ويعود الفضل في انتصار فريق العاصمة موسكو للاعبه الليتواني فيودور تشيرنيخ، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وحقق دينامو موسكو بذلك انتصاره الأول بعد تعادل وثلاث هزائم على التوالي في الموسم، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثالث عشر.

بينما توقف رصيد زينيت بطرسبورغ عند 25 نقطة، ولكنه بقي متربعا على عرش صدارة الدوري.

المصدر: RT