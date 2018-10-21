عموري يتعرض لإصابة قوية ويخرج من الملعب باكيا (فيديو)

تعرض الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري، المحترف في صفوف الهلال السعودي، لإصابة قوية أمس، في أولى دقائق مباراة "الزعيم" والشباب (0-1)، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

واضطر الدولي الإماراتي لمغادرة أرضية الملعب، بعد 12 دقيقة فقط من اللعب، جراء تعرضه لإصابة في الركبة عند محاولته تسديد كرة هوائية.

وخرج عموري من المباراة وهو يذرف الدموع، ودخل عبد الله عطيف بديلا له.

وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر اليوم: "يتواجد اللاعب عمر عبد الرحمن عصر اليوم في العيادة الطبية بمقر النادي، على أن يحـدد الجهاز الطبي لفريق الهلال بعـد الفحص السريري، الموعد المناسب لإجراء الأشعة على موضع إصابته".

📃 يتواجد اللاعب "عمر عبدالرحمن" عصر اليوم في العيادة الطبية بمقر النادي، على أن يحـدّد الجهاز الطبي لفريـق #الهلال بعـد الفحص السريري، الموعد المناسب لإجراء الأشعة على موضع إصابته. pic.twitter.com/SrROg7VAsv — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) 21 октября 2018 г.

المصدر: تويتر