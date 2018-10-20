تيري هنري يبدأ مشواره مع موناكو بهزيمة ورقم سلبي (فيديو)

استهل الفرنسي تيري هنري مشواره التدريبي مع فريق موناكو بالخسارة أمام مضيفه ستراسبورغ (1-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب الأرض كل من، أدريان توماسون، والجنوب إفريقي ليبو موتهيبا، في الدقيقتين (17، 84) على الترتيب. بينما سجل البلجيكي يوري تيليمانس من ضربة جزاء، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ومني موناكو بالهزيمة الرابعة على التوالي والسادسة في الموسم، ثلاثة تعادلات وفوز يتيم، ويقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير، برصيد 6 نقاط.

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بأن موناكو حقق بذلك ثاني أسوأ بداية له، طوال تاريخه بالدوري الفرنسي، بعد الأولى في الموسم (1953-1954)، عندما جمع فريق الإمارة 5 نقاط فقط، في أول 10 جولات.

وتولى تيري هنري مهمة تدريب موناكو، بعقد يمتد حتى صيف 2021، خلفا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات