باريس سان جيرمان يسحق أميان بخماسية (فيديو)

أمطر باريس سان جيرمان شباك ضيفه أميان بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "الليغ1".

وتوالى على تسجيل خماسية الأمراء كل من، البرازيلي ماركوس كوريا (د. 12)، أدريان رابيو (د. 42)، الألماني جوليان دراكسلر (د. 80)، كيليان مبابي (د. 82)، موسى ديابي (د. 88)، على ملعب "حـديقة الأمراء - Parc des Princes ".

وحقق باريس سان جيرمان انتصاره العاشر على التوالي، وبالتالي يتربع على عرش صدارة الدوري، بالعلامة الكاملة برصيد 30 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد أميان عند 10 نقاط، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات