تسيسكا موسكو ينجز مهمته أمام أنجي (فيديو)

خرج فريق تسيسكا موسكو فائزا من ملعب مضيفه أنجي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وحملت ثنائية فريق العاصمة موسكو توقيع كل من، لاعب خط الوسط الكرواتي نيكولا فلاشيتش، والمهاجم فيودر تشالوف، في الدقيقتين (31، 72) على الترتيب من زمن اللقاء.

ورفع تسيسكا موسكو رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 19 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه المرحلة.

بينما توقف رصيد أنجي عند 10 نقاط، ويشغل المركز الثالث عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: sportbox.ru