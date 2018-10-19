برشلونة يكشف حقيقة سعيه لاستعادة نيمار

صرح نائب رئيس نادي برشلونة، جوردي كاردونير، أن الفريق الكتالوني لم يفكر في استعادة اللاعب البرازيلي نيمار، الذي رحل إلى باريس سان جيرمان، صيف 2017، في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الجمعة، عن كاردونير قوله: "مجلس إدارة النادي لا يفكر في استعادة نيمار، هذا سؤال لا قيمة له الآن".

وأوضح نائب رئيس برشلونة بأن اللاعب البرازيلي هو الذي قرر الرحيل، لذا إدارة البرسا لا تفكر في استعادته، ولا تناقش هذا الأمر في اجتماعاتها.

وأكد كاردونير أنه لو كان صاحب القرار بشأن استعادة اللاعب البرازيلي، فإنه لن يقدم على هذه الخطوة، ونفى ما تردد عن قيام رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، باستطلاع رأي اللاعبين بشأن عودة نيمار.

المصدر: وكالات