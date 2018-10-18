التونسية أُنس تواصل التحليق في الكرملين

واصلت النجمة التونسية أُنس جابر، مشوارها الرائع في منافسات كأس الكرملين الروسية للتنس، وتأهلت إلى نصف نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها نحو 900 ألف دولار.

وجاء تأهل أُنس عقب فوزها اليوم في مباراة ربع النهائي على الإستونية أنيت كونتافيت، بمجموعتين دون رد (7-5 و6-1)، بعد ساعة و15 دقيقة من اللعب.

وقفزت صاحبة الـ24 عاما بعد مباراة اليوم، إلى المركز الـ71 عالميا، أي صعدت منذ بداية مشاركتها في كأس الكرملين 30 مركزا، حيث كانت تحتل المرتبة 101 عالميا، قبل انطلاق البطولة.

وتنتظر أُنس في المربع الذهبي، الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا، والروسية فيرا زفوناريوفا.

وكانت النجمة التونسية قد فجرت مفاجأتين من العيار الثقيل في الأدوار السابقة، بإزاحتها في الدور الأول صاحبة الأرض والجمهور، الروسية يكاترينا ماكاروفا، قبل أن تطيح في الدور الثاني بالأمريكية سلون ستيفنز، المصنفة ثامنة عالميا.

المصدر: وكالات