تسيسكا موسكو يهزم مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي لكرة السلة

حقق فريق تسيسكا موسكو انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الأوروبي لكرة السلة، على حساب مضيفه مكابي تل أبيب، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية للمسابقة.

وتفوق الفريق الروسي على منافسه الإسرائيلي، في عقر داره، بفارق ثلاث نقاط، بواقع: (89-86) نقطة.

ويتقاسم تسيسكا موسكو صدارة الترتيب العام للدوري، الذي يضم 16 ناديا، مع فنربختشة التركي، برصيد 6 نقاط، لكل منهما، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT