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المواهب الإيرانية الأفضل في تاريخ كأس أمم آسيا

الرياضة

المواهب الإيرانية الأفضل في تاريخ كأس أمم آسيا
RT
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احتكر لاعبو منتخب إيران المراكز الأولى في استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، حول أفضل مهاجم ولاعب خط الوسط ودفاع في تاريخ بطولات كأس أمم آسيا.

وحصل مدافع منتخب إيران سابقا، مهدي مهدويكيا على لقب أفضل لاعب، واحتل المركز الأول في استطلاع الاتحاد الآسيوي بنسبة 79% من الأصوات.

وذكر الاتحاد الآسيوي أن مهدي مهدويكيا يعتبر أحد أفضل المواهب التي خرجت من إيران، حيث احتل معه المركز الثالث مرتين، وحصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في قارة آسيا عام 2003.

وفي وقت سابق اختير النجمان الإيرانيان علي دائي وعلي كريمي كأفضل مهاجم وأفضل لاعب خط وسط على الترتيب في تاريخ نهائيات كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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