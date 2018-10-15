فيديو.. هدف جميل في المقص من مسافة 25 مترا
AFP Jussi Nukari / Lehtikuva
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أحرز لاعب منتخب كوسوفو، ميلوت راشيتسا، باكورة أهدافه مع منتخب بلاده، بتسديدة رائعة، في مرمى مضيفه جزر فاروه (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.
وافتتح ميلوت راشيتسا التسجيل مبكرا لمنتخب بلاده، في الدقيقة التاسعة، بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، نحو 25 مترا، أسكن الكرة في المقص الأيمن.
October 14, 2018
ويتصدر منتخب كوسوفو قائمة المجموعة (D3)، بعد منافسات الجولة الرابعة، برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه الأذربيجاني، بينما يشغل جزر فاروه المرتبة الثالثة برصيد أربع نقاط، ومن ثم مالطا في المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين.
المصدر: وكالات
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