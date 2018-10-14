من دون رونالدو.. البرتغال تقسو على إسكتلندا بثلاثية "وديا"

ألحق المنتخب البرتغالي خسارة قاسية بمضيفه الإسكتلندي 3-1، اليوم الأحد، على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

وسجل أهداف البرتغال كل من هيلدر كوستا في (د.43) وإيدر في (د.74) وبروما في (د.84)، فيما سجل ستيفن نايسميث هدف الشرف لإسكتلندا في (د.90+3).

وواصلت البرتغال عقدتها إسكتلندا فقد فشلت الأخيرة في الفوز عليها للمرة السادسة تواليا، ويعود الفوز الأخير لها إلى مارس 1980 (4-1).

وخاضت البرتغال مباراتها الرابعة تواليا في غياب نجمها كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وسيفتقده زملاؤه أيضا في مواجهتي إيطاليا في 17 نوفمبر وبولندا في 20 منه.

وكان رونالدو طلب إعفاءه للتركيز على أدائه مع ناديه الجديد يوفنتوس الإيطالي الذي انضم إلى صفوفه صيف العام الحالي من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

ويعيش رونالدو فترة حرجة في ظل إعادة تفاعل قضية تهمة الاغتصاب الموجهة إليه من عارضة الأزياء الأمريكية السابقة كاثرين مايورغا عام 2009 في لاس فيغاس.

المصدر: أ ف ب