على خطى والده.. ابن رونالدو يبدع مع يوفنتوس

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو على صفحته الرسمية "تويتر" يظهر فيه ابنه الأكبر رونالدو جونيور خلال إحدى المباريات مع أكاديمية يوفنتوس.

وسجل ابن رونالدو هدفين بطريقة رائعة، شبيهة بطريقة والده الذي سبق وأن تمنى له أن يمشي على خطاه عشية المباراة الأولى للدون بقميص "السيدة العجوز وقال : "آمل أن يصبح ابني مثلي. هو يقول بأنه سيكون أفضل مني. لكنني أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك".

المصدر: twitter@Cristiano