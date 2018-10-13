تصفيات أمم أفريقيا.. ركلة جزاء تنقذ المغرب أمام جزر القمر

حقق منتخب المغرب فوزا بشق الأنفس على جزر القمر 1-0 بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة السبت في الدار البيضاء ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة عام 2019 في الكاميرون.

وبعد أن كانت المباراة متجهة إلى التعادل، حصل منتخب "أسود الأطلس" على ركلة جزاء بعد عرقلة أشرف حكيمي، ترجمها فيصل فجر في (90+7) محرزا هدف الفوز.

ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني برصيد 6 نقاط في المجموعة الثانية، أمام المتصدر منتخب الكاميرون (7 نقاط)، ومالاوي ثالثة ( 3 نقاط )، وجزر القمر في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويتأهل إلى النهائيات القارية صاحبا المركزين الأولين في كل مجموعة باستثناء المجموعة الثانية التي سيتأهل عنها الوصيف في حال بقيت الصدارة للكاميرون، أو المتصدر في حال لم تكن الصدارة من نصيب الأخيرة.

المصدر: وكالات