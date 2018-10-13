ليبيا تسقط برباعية أمام نيجيريا في تصفيات أمم أفريقيا

مني منتخب ليبيا اليوم السبت، بخسارة ثقيلة أمام مضيفته نيجيريا 0-4، هي الأولى له في تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة عام 2019 في الكاميرون.

أحرز رباعية الفائز، أوديون إيغالو ثلاثية "هاتريك" في (د.4 من ركلة جزاء و58 و69) فيما سجل صامويل كالو الهدف الرابع في (د.90).

ورغم الفوز الكبير، حلت نيجيريا، في المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، متخلفة بفارق نقطة واحدة عن جنوب أفريقيا التي اكتسحت سيشل، بسداسية نظيفة.

وجاءت ليبيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بينما ظلت سيشل في ذيل الترتيب دون رصيد.

المصدر: وكالات