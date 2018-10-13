دوري الأمم الأوروبية.. أول فوز رسمي لجبل طارق بعد 22 خسارة

حقق منتخب جبل طارق المتواضع أول فوز رسمي في تاريخه بعد 22 خسارة على حساب مضيفه الأرمني 1-صفر، السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدف الفوز قائد جبل طارق روي شيبولينا في (د.50 من ركلة جزاء) في العاصمة يريفان.

وهو الفوز الأول في البطولة رافعا رصيده إلى 3 نقاط، لكنه ظل في المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف عن منتخب أرمينيا صاحب المركز الثالث.

ومنذ انضمام جبل طارق إلى الاتحاد الأوروبي في 2013، عانى منتخبها خسارات ثقيلة أمام بولندا 1-8 و0-7، وألمانيا وجمهورية إيرلندا 0-7 في تصفيات كأس أمم أوروبا 2016، فيما تلقى أثقل خسارة أمام بلجيكا 0-9 في تصفيات كأس العالم عام 2017.

وتبلغ مساحة جبل طارق 6 كيلومترات مربعة ويقطنها 33 ألف نسمة. وتقع المنطقة في أقصى جنوب إسبانيا على منطقة صخرية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وتطالب إسبانيا بإعادتها لسيادتها وإلغاء انتمائها إلى التاج البريطاني.

المصدر: وكالات