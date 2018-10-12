تصفيات أمم أفريقيا.. مصر تقسو على سوازيلاند برباعية

حقق المنتخب المصري فوزا مستحقا على ضيفه منتخب سوازيلاند المتواضع 4-1 الجمعة على استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون العام المقبل.

سجل أهداف مصر كل من أحمد المحمدي في (د.7) عمرو وردة في (د.10) محمود حسن "تريزيغيه" في (د.29) ومحمد صلاح في (د.45)، بينما أحرز هدف سوازيلاند الوحيد سابيلو غاميدزي في (د.85).

وخرج محمد صلاح في الدقائق الأخيرة مصابا، من دون أي احتكاك من لاعبي المنتخب المنافس.

وعلق المدرب المساعد للمنتخب المصري هاني رمزي، على إصابة صلاح بعد نهاية اللقاء قائلا: "التشخيص المبدئي لطبيب المنتخب، هو أن صلاح يعاني من شد في العضلة الضامة، ولكنه لا يعاني من تمزق في العضلة، وسيقوم صلاح بإجراء فحوصات من أجل معرفة تفاصيل الإصابة، ولكن في رأي أن الأمر ليس خطيرا".

ورفعت مصر رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المجموعة العاشرة، بالتساوي مع تونس التي تلعب مع ضيفتها النيجر السبت.

المصدر: وكالات