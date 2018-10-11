السومة يقود سوريا للفوز على البحرين "وديا"

قاد عمر السومة منتخب بلاده سوريا إلى الفوز على مضيفه البحريني 1-0 ، اليوم الخميس، في مباراة دولية ودية في إطار استعداداتهما لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وسجل السوما مهاجم أهلي جدة السعودي الهدف الوحيد في (د.30).

وتواجه سوريا نظيرتها الصين "وديا" الثلاثاء المقبل، بينما يخوض المنتخب البحريني تجربة ودية أخرى أمام نظيره الفلسطيني في اليوم ذاته.

الكويت - لبنان 1-0

تغلب منتخب الكويت على ضيفه اللبناني 1-0، في مباراة تدخل في إطار استعدادات الأول للاستحقاقات المقبلة، والثاني لكأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع عام 2019.

وسجل فيصل زايد الهدف الوحيد من ركلة حرة رائعة في (د.81).

المصدر: RT