يويفا يرفع قيمة الجوائز المالية لدوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" أن جميع الدول المشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية ستحصل على زيادة بنسبة 50% نظير مشاركتها في المسابقة وكذلك ارتفاع قيمة الجوائز المالية.

وقال "يويفا" إن المكافآت التي يحصل عليها متصدرو المجموعات في الأقسام الأربعة للمسابقة سوف تزيد بنفس النسبة.

وبصفة عامة، سينال الفائز بنهائيات دوري الأمم، التي ستقام في يونيو 2019، على 10,5 مليون يورو (12,1 مليون دولار).

وقال "يويفا" اليوم الأربعاء: القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد بزيادة المبالغ المخصصة للمشاركة وكذلك الجوائز المالية، وأصبح ذلك ممكنا بفضل الوضع المالي القوي للاتحاد، والذي ساهم جزئيا في تحقيق أرباح من بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية يورو 2016.

المصدر: وكالات