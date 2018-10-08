شاهد.. أجمل ركلة جزاء في تاريخ الساحرة المستديرة

شهد دوري كرة القدم الطلابي الروسي أمس الأحد تسجيل ركلة جزاء غاية في الغرابة والروعة، وذلك خلال المباراة التي جمعت جامعتي مدينتي قازان وتشيبوكساري.

وتألق نوريك أفداليان مهاجم فريق جامعة قازان بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الأربعة، واحد منها سجله من علامة الجزاء بطريقة الرسوم المتحركة، حيث قام أثناء تسديده لركلة الجزاء بحركة بهلوانية أذهلت حارس الخصم الذي اكتفى بمتابعة الكرة وهي تعانق شباكه.

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وانتهت المباراة بفوز جامعة مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية برباعية نظيفة.

المصدر: sport-express.ru